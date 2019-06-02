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Almanya’da Sosyal Demokrat Partisi lideri Nahles istifa kararı aldı

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Andrea Nahles, görevlerinden istifa kararı aldığını açıkladı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:47
Almanya’da Sosyal Demokrat Partisi lideri Nahles istifa kararı aldı

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Andrea Nahles, görevlerinden istifa kararı aldığını açıkladı.


Alman Sosyal Demokrat Partisi lideri ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, her iki görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Alınan seçim yenilgilerinin ve son yapılan kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlar sonrası SPD’nin büyük bir oy kaybına uğraması Andrea Nahles üzerinde istifa baskısını arttırmıştı. Nahles yaptığı basın açıklamasında, “Meclis grubu içindeki tartışmalar ve parti içinden gelen tepkiler bana bu görevleri yapmaya devam etmem için gerekli desteğin artık var olmadığını gösterdi“ dedi.


Nahles, yarın parti yönetimine, Salı günü ise SPD meclis grubuna istifasını sunacağını söyledi.


2017 seçimlerinden sonra SPD başkanı seçilen Nahles, girdiği seçimlerde başarısız oldu. Nahles’in partisi Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde 27.3 oranındaki oy seviyesini 15.8 oranına düşürdü. Bremen eyaletindeki 73 yıldır iktidarda bulunan SPD’nin oy oranı eyalet seçimlerinde ise 24.9’dan yüzde 17 oranına gerileyince Nahles, eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:47
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