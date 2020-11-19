Almanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Almanya'da son 24 saatte ait yeni tip koronavirüse (Covid-19) ait bilanço açıklandı.

Verilere göre; 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 olarak açıklandı.

Almanya bugün açıkladığı son 24 saatlik bilançoyla birlikte toplam koronavirüs vaka sayısı 860 bin 168 olduğu ve virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 13 bin 538'e yükseldiği raporlandı.