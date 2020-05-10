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Dünya

Almanya’da son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Almanya’da koronavirüsten can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:41:00 -
Almanya’da son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 736 artışla 171 bin 324’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

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Yorumlar

hakan

virüsün yayılmasını bile yarın yabancılara atarlar almanlar.kibirli burnu havada dünyaları ben yarattım diyen klasik cermenler( Sakson, Frisler, Thüringenler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar bu genel anlamda Cermen ırkı)
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serdar

REİSİM daha ne yapsın paraysa para,maskeyse maske ,kolonyaysa kolonya,krediyse kredi,borç ötelemeyse borç öteleme,vergi zsilme,askıda borç ödeme,ücretsiz ekmek ,ücretsiz gıda.... siz hiç aç açıkta maskesiz dışarda yatan gördünüz mü? yoookkkkk cehapeli olsada besliyoruz hamdolsun.ALLAH REİSİMİZİ 2053 YILINA KADAR BAŞIMIZDA TUTSUN İNŞALLAH.AMİN.
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