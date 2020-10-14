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Aktüel Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Aktüel

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:54:16 -
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

BERLİN (AA) - Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.

Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.

Almanya'da, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.





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