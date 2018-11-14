0553 313 94 23

Almanya'da skandal! Anaokulunda çocuk istismarı

Almanya'nın Köln kentindeki bir anaokulunda, en az iki çocuğa ağır cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
Almanya'da skandal! Anaokulunda çocuk istismarı

Almanya'nın Köln kentindeki bir anaokulunda en az iki çocuğa ağır cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık, Lindenthal semtindeki Katolik kilisesine bağlı St. Albertus Magnus anaokulundan bir çocuğun babasının taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayarak olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Doğruladı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Köln Başpiskoposluğu, cinsel tacizle suçlanan sanığın, çocuklara yönelik gündüz bakım merkezinde geçici süre çalıştığını doğruladı.

Geçen hafta da soruşturma açılmıştı

Geçen hafta da Köln'ün batı kısmındaki bir anaokulunda benzer şekilde 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğa cinsel saldırı iddiaları gündeme gelmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Köln'de son dönemlerde Katolik Kilisesine bağlı anaokullarında en az 4 benzer iddianın ortaya atıldığı belirtildi.

Söz konusu anaokullarında çocukları eğitim gören ve aralarında Türklerin de bulunduğu ailelerin büyük tedirginlik yaşadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
  1. Kilis
  2. Almanya
  3. çocuk istismarı
  4. çocuk istismarı MPH
  5. taciz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 sığınak imha edildi
    1. 15 sığınak imha edildi
    2. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    3. 2019 maaş zammı ortalaması belli oldu
    4. Yemen'de göstericilerle polis çatıştı:..
    5. Borsa piyasanın ilk yarısında yükseldi
    6. 3 dönem kuralı sürpriz değil!
    7. Almanya'da skandal! Anaokulunda çocuk..
    8. Kocaeli'de cephanelik gibi ev: 1 gözaltı
    9. Zaman'ın başyazarı Ali Ünal'ın cezası..
    10. Çamlıca Cami'nde sona yaklaşıldı
    11. Hakkari Valiliği'nden İHA ve drone..
    12. Malatya’da patlayıcı yüklü otomobille..
    13. 'Fatih Terim'e verilen ceza fazla'
    14. OPEC, Donald Trump`a rağmen üretimi..
    15. AYM'den CHP'li vekillere ret!
    16. Darbecileri yakalayan tim Karadeniz'de..
    17. LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan'ı..
    18. Yol verme kavgası... Zabıta amiri..
    19. Bakanlıktan 'Osmangazi Köprüsü'..
    20. Selahattin Demirtaş'ın Ahmet..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor