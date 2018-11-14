Almanya'da skandal! Anaokulunda çocuk istismarı

Almanya'nın Köln kentindeki bir anaokulunda en az iki çocuğa ağır cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık, Lindenthal semtindeki Katolik kilisesine bağlı St. Albertus Magnus anaokulundan bir çocuğun babasının taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayarak olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Doğruladı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Köln Başpiskoposluğu, cinsel tacizle suçlanan sanığın, çocuklara yönelik gündüz bakım merkezinde geçici süre çalıştığını doğruladı.

Geçen hafta da soruşturma açılmıştı

Geçen hafta da Köln'ün batı kısmındaki bir anaokulunda benzer şekilde 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğa cinsel saldırı iddiaları gündeme gelmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Köln'de son dönemlerde Katolik Kilisesine bağlı anaokullarında en az 4 benzer iddianın ortaya atıldığı belirtildi.

Söz konusu anaokullarında çocukları eğitim gören ve aralarında Türklerin de bulunduğu ailelerin büyük tedirginlik yaşadığı kaydedildi.