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Dünya Almanya'da sel! Evlerinden tahliye ediliyorlar...
Dünya

Almanya'da sel! Evlerinden tahliye ediliyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-12-27 10:24:00 - 2023-12-27 10:37:16
Almanya'da sel! Evlerinden tahliye ediliyorlar...

Almanya'nın Rinteln kentiyle Thüringen eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başladı.

AA'nın aktardığına göre, Rinteln kentinde su baskınlarından dolayı 100'den fazla kişi, Thüringen eyaletinin Windehausen beldesinde ise yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Heringen Belediye Başkanı Matthias Marquart yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek Windehausen beldesinde elektriğin kesildiğini, beldeye girilemediğini ve sabit telefon hatlarının da çalışmadığını aktardı.

'Bölgeden ayrılın' çağrısı!

Marquart, halka bölgeden ayrılma çağrısında bulundu. Marquart, Windehausen'de yaşayan 500 kişiden 400'ünün yapılan çağrıya uyarak evlerinden ayrıldığını kaydetti.

Heringen Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Windehausen beldesine girişlerin yasaklandığı, sadece kurtarma ekiplerinin bölgeye girebileceği duyuruldu.

Bodrum katları su altında kaldı

Goslar bölgesinde de Okertal barajında suyun en yüksek seviye ulaştığı belirtildi. Oker Nehri'nin taşma ihtimaline karşı da Braunschweig kentinde nehir yatağına yakın bazı yolların kapatıldığı belirtildi. Rinteln kentinde ise 108 kişinin tahliye edildiği, burada çok sayıda evin bodrum katını su bastığı, itfaiyenin kum torbalarıyla set oluşturarak su baskınlarına karşı mücadele ettiği kaydedildi.
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Celle kentinde de yoğun yağışlar sebebiyle bölgedeki nehirlerdeki su seviyesinin arttığı ve bazı evlerin bodrum katlarının su altında kaldığı, bölgenin insansız hava araçlarıyla izlendiği belirtildi. Oldenburg, Northeim ve Leer gibi birçok bölgede de itfaiye ekipleri ve gönüllülerin su baskınlarına ve nehirlerdeki su seviyesinin artmasına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

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