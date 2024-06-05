  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı

500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili daha önce duyulmadık sözler! Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye duyurdu

Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!

Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! “Dünyaya örnek olabiliriz”

Vatandaşlar bankalara akın etti! Herkes varını yoğunu, parasını oraya koyuyor

Gerçekler sonradan ortaya çıkıyor! Mourınho’nun sözleşmesinde özel madde!
Dünya Almanya'da savaş hazırlığı! 'Bu tarihe kadar hazır olmalıyız'
Dünya

Almanya'da savaş hazırlığı! 'Bu tarihe kadar hazır olmalıyız'

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:16:00 -
Almanya'da savaş hazırlığı! 'Bu tarihe kadar hazır olmalıyız'

Putin'in NATO için bir tehdit oluşturduğunu belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Pistorius, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz. En kötüsünün gerçekleşmesini önlemek için caydırıcı bir rol oynamalıyız.” dedi.

Bunun için finansman, malzeme ve personel ihtiyacına dikkati çeken Pistorius, "Acil bir durumda, bu ülkeyi savunabilecek genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Putin'in Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız"

Alman Bakan, Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğine ve yeniden silahlanmaya devam ettiğine işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in o kadar ileri gitmesi durumunda Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız. Rusya, Gürcistan, Moldova ve nihayetinde NATO için bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etmeliyiz. Kendi savunmamızı ve operasyonel hazırlığımızı ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Pistorius, milletvekillerini hükümetin Ukrayna'ya yönelik savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma planını desteklemeye de çağırdı.

Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor
Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

Avrupa
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı
İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı

Otomotiv

İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı

FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"
FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"

Medya

FETÖ içinde ‘yamyamlar’ savaşı! İşte şok eden ayrıntılar! "Bu çakallar doymadı"

Savaş çıkartacak keşif! 511 milyar varil petrol bulundu, o ülke hak istemeye hazırlanıyor
Savaş çıkartacak keşif! 511 milyar varil petrol bulundu, o ülke hak istemeye hazırlanıyor

Dünya

Savaş çıkartacak keşif! 511 milyar varil petrol bulundu, o ülke hak istemeye hazırlanıyor

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı
Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Dünya

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Türkiye havada İHA vuran SAGAN İHA'yı yaptı! Savaşa resmen müdahil oldu
Türkiye havada İHA vuran SAGAN İHA'yı yaptı! Savaşa resmen müdahil oldu

Teknoloji

Türkiye havada İHA vuran SAGAN İHA'yı yaptı! Savaşa resmen müdahil oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23