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Dünya Almanya'da polise karşı koyan vekil gözaltına alındı
Dünya

Almanya'da polise karşı koyan vekil gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 22:57:00 -
Almanya'da polise karşı koyan vekil gözaltına alındı

Almanya’da Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen bir gösteride solcu milletvekili Juliane Nagel, polise karşı koyduğu gerekçesiyle kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Almanya’nın Leipzig kentinde “Dünya Çocuk Günü” kapsamında düzenlenen gösterilerde Saksonya Eyaleti Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Resmi bir gösteride aksamaya neden olduğu ve polise karşı koyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen milletvekili Nagel, daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınması hakkında açıklamada bulunan Nagel, “Orada duruyordum, polis memuru bana önce hakaret etti, sözlü tacizde bulundu. Sonra beni yoldan itip ona saldırdığımı iddia etti” cümlelerini kullandı.

"Polis karşıtı slogan atıldı"

Öte yandan Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Çocuk Günü” kapsamında düzenlenen gösterilerde polis karşıtı slogan atıldığı, polisin Nagel’i tutuklarken milletvekili olduğundan haberi olmadığı ve bu tür gösterilerin suistimal edildiği ifade edildi.

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