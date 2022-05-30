Almanya'da orduya 100 milyar euroluk fon

Rusya-Ukrayna savaşı, Berlin yönetimini savunma konusunda yeniden düşünmeye sevk etti.

Yeni plan çerçevesinde, Alman ordusunun kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Almanya'da koalisyon ortakları, bu doğrultuda aldıkları karar neticesinde orduya 100 milyar euro sağlanması konusunda el sıkıştı.

100 milyar euroluk özel fon

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU), özel fona ilişkin yasal düzenleme yapılmasına dair anlaşma sağladı.

Siyasi partiler, ülkenin "borç freni" devre dışı bırakılarak, Alman ordusuna ayrılacak 100 milyar euroluk özel fonun oluşturulmasına ilişkin düzenlemenin Anayasaya ile güvence altına alınması istiyor. Anayasada yapılacak değişikliğin Federal Meclis yaz tatiline girmeden önce kararlaştırılması hedefleniyor.

Alman ordusunu güçlendirme adımı

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu uzlaşmayla gelecek yıllarda Alman ordusunun ek yatırımlarla güçlendirileceği belirtildi.

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, Almanya’nın savunma harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

Uzlaşmaya göre fonun harcanmasına ilişkin bir plan oluşturulacak ve bunun planlaması Federal Meclis Bütçe Komisyonu’na danışmanlık yapacak bir kurul tarafından gerçekleştirilecek.

"Savunma görevini her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, özel fon konusunda anlaşma sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Alman ordusu güçlendirilecek. Savunma görevini her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek ve her zaman dış saldırılara karşı kendimizi savunabilmemiz için NATO'da üzerine düşeni yapabilecek." dedi.

Scholz, Almanya'nın ve Avrupa'nın güvenliğini artırmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

"İyi bir uzlaşma"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da partiler arasında iyi bir uzlaşma sağlandığını kaydederek, "NATO'nun bize güvenebilmesini sağladığımız iyi bir uzlaşmadır." ifadesini kullandı.

CDU/CSU Federal Meclis Bütçe Komisyonu Üyesi Mathias Middelberg, 100 milyar euronun tamamen Alman ordusuna ayrılacağını ifade ederek, "Bizim açımızdan konunun özü budur." diye konuştu.

"Borç freni 2023'ten itibaren uygulanacak"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise özel savunma fonu dışındaki her şey için borç freninin 2023'ten itibaren uygulanacağını belirtti.

CDU/CSU, 100 milyar euroluk fonun tamamıyla Alman ordusu için harcanmasını istemiş, hükümet ortağı Yeşiller ise bu fonun siber saldırılara karşı savunmada da kullanılmasını talep etmişti.

Söz konusu uzlaşmada siber saldırılara karşı savunmanın hükümet bütçesinden karşılanması kararı alındı.

Alman ordusunun personel sayısı

AA'nın haberine göre, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana 1990'da Alman ordusunda personel sayısı 500 bin seviyesinde iken, bugün 180 bine inmiş durumda bulunuyor.

Almanya'da daha önce Alman ordusunun silah ve donanımda büyük eksiklikleri bulunduğu ülke basınına yansımıştı.

"Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor"

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını belirtmiş, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais da ordunun durumuna ilişkin, "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor." ifadesini kullanmıştı.

Alman basınında Almanya'nın füze kalkanı, insansız hava aracı, F-35 savaş uçakları, helikopter, telsiz gibi malzeme alınmasının planladığı öne sürülmüştü.