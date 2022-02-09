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Gündem Almanya'da ördüğü yün çorapları, Şırnak'taki Mehmetçik'e gönderdi
Gündem

Almanya'da ördüğü yün çorapları, Şırnak'taki Mehmetçik'e gönderdi

Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak, elleriyle ördüğü 15 çift yün çorabı Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:50:00 -
Almanya'da ördüğü yün çorapları, Şırnak'taki Mehmetçik'e gönderdi

Almanya'nın'nın başkenti Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak (75), Şırnak'ta terörle mücadeleyi sürdüren askerler için Berlin’de 15 çift yün çorap ördü.

Altunkaynak, çorapları Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na kargo ile göndererek, askerlere ulaştırılmasını istedi.

Çoraplar askerlere dağıtıldı

Çoraplar, karlı bölgelerde görev yapan askerlere dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Havva Altunkaynak’a mektup göndererek teşekkür etti.

 

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