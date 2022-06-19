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Dünya Almanya'da Müslüman kadınların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekildi
Dünya

Almanya'da Müslüman kadınların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekildi

Almanya'nın Köln ve Bergkamen kentlerinde "Değiştirebilirsin" temasıyla düzenlenen sokak etkinliklerinde, Müslüman kadınların sokakta, iş yerinde, kurumlarda ve daha birçok alanda karşılaştığı ayrımcılıklara dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 10:15:00 -
Almanya'da Müslüman kadınların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekildi

Tarihi Köln Katedrali önünde Almanlara ve katedrali gezen turistlere, konuya ilişkin broşür dağıtıldı, Avrupa’da son dönemde başörtülü Müslüman kadınlara yönelik artış gösteren ayrımcılık ve maruz kaldıkları İslamofobik saldırılar anlatıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, özellikle başörtüsü takan birçok Müslüman kadının, sosyal yaşamda, iş hayatında ve kurumlarda ayrımcılık ve İslamofobiden dolayı zorluklar yaşadıkları ifade edildi.

Etkinliklerin gelecek aylarda Almanya'nın çeşitli kentlerinin yanı sıra Avrupa'daki diğer ülkelerde de düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

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