Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller ile Sol Parti, sözde insan hakları ihlalleri, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye politikası nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması için meclise teklif sundu.

Türkiye'nin hamleleri sonrası kudurdular

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye’ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise birer teklif sundu.

Sol Parti’nin hazırladığı ve “Türkiye’ye silah yok” başlıklı teklif bu hafta Federal Meclis’e gönderildi. Önümüzdeki hafta da meclis gündemine alınması bekleniyor. Her iki partinin çoğunluğu sağlamaları zor olsa da, sunulan tekliflerle konu Federal Meclis’in gündemine taşınmış oldu.

Sol Parti’nin hazırladığı ve meclise önceki gün gönderilen teklifte, Ankara’nın modern silah sistemlerine sahip olmak istediği, geniş ve bağımsız bir askeri endüstri inşaa etmeyi hedeflediği, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan büyük cihazların imalatı ile savaş tankı, uçağı, orta menzilli füze, insansız hava aracı (İHA) ve denizaltı üretim kapasitesini genişletmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Teklifteki talepler

Sol Parti’nin hazırladığı teklifte, özellikle yaz aylarında Yunanistan-Türkiye ve Kıbrıs arasında Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetleri ve kıta sahanlığı tartışması nedeniyle artan tansiyona dikkat çekiliyor ve Türkiye’nin bu çalışmalarında savaş gemilerini de görevlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle de Yunanistan’ın Almanya’dan denizaltı satışlarına eleştiri getirdiği ve durdurulmasını talep ettiği belirtiliyor. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talep ettiği hatırlatılıp Almanya ile Macaristan, İtalya, İspanya ve Malta‘nın bunu bloke ettiği vurgulanıyor.

Hazırlanan teklifteki talepler şöyle sıralanıyor:

– Türkiye’ye her türlü silah, mühimmat, teknik malzeme, parça ve know-how transferini durdurmak ve daha önce onaylanmış askeri ihracat izinlerinin iptal edilmesi,

– Dış Ticaret Yönetmeliğinin Türkiye’ye ihraç edilebilen askeri donanım malzemeleri listesinin Bölüm I A’da yer alanların yeniden ihracatına izin verilmemesi ve toplu ihracat izinlerine onay çıkarılmaması,

-Türkiye’ye silah ambargosunu delecek yasal boşlukların kapatılması, Türkiye’de yapılan Almanya lisanslı üretimin ve Alman şirketlerin Avrupa’daki yan kuruluşları veya şirketleri üzerinden yapılan ihracatın yasaklanması,

– Türkiye’nin yerli askeri sanayisine katkı sağlayacak bütün teçhizat, parça, malzeme ve know-how transferinin sonlandırılması,

– Avrupa Birliği içinde Türkiye’ye yönelik genel bir sílah ambargosunu bloke etmeye son verilmesi, ve aksine ambargonun uygulanabilmesi için aktif çaba harcanması,

– Macaristan, İtalya, İspanya ve Malta’nın silah ambargosunu reddeden tutumuna karşı tavır alma ve AB’nin Türkiye yönelik silah ambargosu kararı almasını destekleme.

Yeşiller’in teklifi de silah ambargosu uygulamasını içeriyor

Muhalefetten Yeşiller partisi de benzer bir önergeyi geçen ay federal meclise gönderdi. Onların hazırladığı ve “Türkiye’ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin” başlıklı teklif, Alman hükümetinin son dönemde Türkiye’ye sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı malzeme satışı yapıldığına dair açıklaması nedeniyle bu alana odaklanıyor. Ancak Yeşiller’in hazırladığı teklif de Sol Parti’ninki gibi temelde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını hedefliyor.

Yeşiller, sadece Almanya’da değil Avrupa Birliği çapında da Türkiye’ye yönelik ambargo uygulanması yönünde bir inisiyatif başlattıklarını bildiriyor. Talepleri ise:

– Denizlerde kullanılanlar dahil, Türkiye’ye her türlü savaş silahı satışının durudurulması ve Silah Kontrol Yasası’nın 7’nci maddesine göre verilmiş onayların iptal edilmesi,

– Türkiye’ye yönelik bir silah ambargosu için Avrupa çapında da çaba gösterilmesi,

– Silah satışına dair bütün bedellerin askeri malzeme ihracatı raporlarında her zaman olduğu gibi kamuoyuna açıkça sunulması.