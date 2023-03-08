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Dünya Almanya’da kurulan dernekten depremzedelere yardım
Dünya

Almanya’da kurulan dernekten depremzedelere yardım

Marmara depreminden sonra Almanya’da kurulan yardım derneği Kahramanmaraş depreminden sonra da bölgenin yardımına koştu. Dernek kısa vadede gerçekleşen 200 bin Euro’luk yardımın yanında depremzedeleri geleceğe hazırlamak için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:35:00 -
Almanya’da kurulan dernekten depremzedelere yardım

1999 yılındaki Marmara depreminin hemen sonrasında Almanya’da kurulan yardım derneği “Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V.” Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan depremlerden sonra da hareke geçti. Öncelikli olarak maddi ve ayni yardımlar konusunda çalışmalar yapan dernek, depremzedelerin gelecekteki iş ve yaşam koşullarını güvence altına almayı da amaçlıyor. Bu yönde girişimlerde bulunan “Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V.” derneği ilk etapta bölgede kullanılmak üzere 200.000 Euro değerinde ayni yardımı Türkiye’ye ulaştırdı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Ertekin, depremin yaralarını birlikte sarmak ve dayanışma ruhunu her zaman olduğu gibi canlı tutmak gayreti içinde olduklarını belirterek “Bölge halkının yaşadığı bu zor şartların üstesinden gelmek adına desteğimiz her zaman sürecektir. Hedefimiz bu süreçte 2 milyon Euro’luk bir rakama ulaşarak bunu bölgeye aktarmak” dedi.

“Geleceği kurmak da önemli”

Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V.” yardım derneği Başkanı Dr. Ahmet Ertekin, bu tür afetlerden sonra etkilenen insanlara ilk yardımdan sonra geçimlerini güvence altına alacak ve onları geleceğe hazırlayacak bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek “Marmara depreminden sonra Almanya’da 1 milyon 500 bin Euro’nun üzerinde nakdi yardım toplayarak bölgeye ulaştırmıştık. Fakat önemli olan konulardan biri de gelecekteki yaşam. Bunu düşünerek Gölcük’te 30 kişilik bir Bilgisayar Eğitim Merkezi kurduk. 2004 yılında 200.000 Euro değerinde olan Bilgisayar Eğitim Merkezi'ni bölgedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ayrıca 400 üzerinde depremzedeye seminerler sunuldu. Böylelikle insanlarımıza meslek edindirdik” şeklinde konuştu.

Dr. Ertekin şöyle konuştu;

“Marmara depreminden sonra insanların sorun olarak gördükleri konuların başında kendileri ve aileleri için gelecek endişesi taşımalarıydı. Dernek olarak kısa vadeli çözümlerin yanında uzun vadede iş ve meslek kazanımı da önemli bir yerde duruyor. Kalıcı, sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmak için mesleki eğitim çok önemli. Bu konuda Almanya merkezli olarak çalışmalarımıza başladık. Hayatta kalmanın yanında hayatın devamını sağlama amacındayız. Orta ve uzun vadede meslek kazandırma adına yapacağımız girişimlerimiz olacaktır”
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