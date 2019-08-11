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Almanya’da Kurban Bayramı

Başkent Berlin’de ve Köln'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu

11 Ağustos 2019 Pazar 10:10
Almanya’da Kurban Bayramı

BERLİN (AA) - Almanya’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Moabit semtinde bulunan Ayasofya Camisi başta olmak üzere başkentteki camilere akın ederek, saf tuttu.

Cami imamı Temel Balta okuduğu hutbede, Kurban Bayramı’nın Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diledi.

Bayramda uzaklarda bulunan yakınların aranması gerektiğini vurgulayan Balta, "Dünyadaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim." dedi.

Namazın ardından Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı.

- "Sağduyu ile hareket etmekten vazgeçmeyeceğiz"

Almanya’nın Köln kentinde de Müslümanlar, başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi ile diğer camileri doldurdu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln Merkez Camisi'nde bayram namazı öncesinde verdiği vaazda, bayramların neşe ve sevinç günleri olduğuna işaret etti. Türkmen, bayramların kardeşler arasında yıkılan köprülerin yeniden onarılmasına, kapanan kapıların tekrar açılmasına, zayıflayan akrabalık ve komşuluk bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

Avrupa’da camilere yönelik saldırılara da işaret eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda daha da artış gösteren inancımıza ve kutsal mekanlarımıza yapılan farklı boyuttaki saygısızlıklar maalesef bizleri derinden üzmektedir. Bizler her ne olursa olsun sağduyu ile hareket etmekten asla vazgeçmeyecek, on yıllardır sırt sırta, omuz omuza, alın terimizle birlikte suladığımız bu topraklarda, birkaç kişi veya grubun birlik ve beraberliğimizi bozmalarına asla fırsat vermeyeceğiz.”

Köln Merkez Cami din görevlisi Seyfettin Erkan’ın kıldırdığı bayram namazının ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve diğer görevliler vatandaşlarla bayramlaştı, cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:10
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