0553 313 94 23

Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel tel dökülüyor

7 yıl önce zorunlu askerlik hizmetini kaldıran Almanya'nın ordusunda kriz derinleşiyor. Alman ordusunun envanterinde bulunan tank, helikopter ve uçakların sadece yüzde 38'inin kullanılabilir durumda olduğu açıklanmıştı.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:45
Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel tel dökülüyor

Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, doktor ve bilişim uzmanı gibi kalifiye eleman bulmakta zorlanan birliklerin her seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Funke gazetesine konuşan Zorn, ordunun yeni eleman ihtiyacını karşılamak için çok uğraştığını, bu yüzden AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının da bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

Trump, Almanya'yı hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO üyelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma sözüne uymamasını eleştirmişti.

Almanya'nın askeri harcamalarının ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 1,2. Bu oranın 2024'e kadar yüzde 1,5'e çıkarılması planlanıyor.

Hedef 203 bin kişilik istihdam

Ordunun personel sayısı da bu kapsamda 21 bin artacak.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda 182 bin üniformalı asker istihdam edildiğini, son 2 yılda bu sayısının 6 bin 500 arttığını söyledi.

Ursula von der Leyen, 7 yıl sonrası için ise hedefin 203 bin kişilik istihdam olduğunu açıkladı.

Alman ordusunun yüzde 12'sinin kadınlardan oluştuğunu söyleyen bakan, orduda subay pozisyonlarına başvuran her 3 kişiden birinin kadın olduğunu belirtti.

Doğu Avrupa ülkeleri ihtiyatlı

Plan hayata geçirilirse AB vatandaşları yalnızca uzman kadrolarında yer alacak.

Funke gazetesine göre Alman hükümeti AB ortaklarına konuyu danıştı ve çoğu ülke, özellikle de Doğu Avrupa ülkeleri konuya ihtiyatlı yaklaştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkarılan yasalara göre Alman ordusundaki askerlerin Alman olma zorunluluğu bulunuyor.

Almaya Parlamentosu Güvenlik Komisyonu başkanı Hans-Pter Bartels, AB vatandaşlarını askere almanın normal olduğunu, çok sayıda askerin halihazırda çifte vatandaş veya göçmen olduğunu söyledi.

Funke gazetesine göre Alman ordusu halihazırda 900 yabancıyı istihdam ediyor. Bu kişiler sivil görevlerde çalışıyor.

BBC Türkçe

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:45
  1. Ordu
  2. abd
  3. almanya
  4. nato
  5. trump
  6. DÜNYA Haberleri
  7. Donald Trump
  8. Hans-Pter Bartels
  9. AB
  10. İkinci Dünya Savaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri..
    4. TCMB döviz kurları
    5. "Transferler benim onayım olmadan..
    6. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav..
    7. Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel..
    8. Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16..
    9. Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası
    10. "Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün..
    11. Göçükten kurtuldu, metan gazı..
    12. "8 aylık hamile olduğu için" doktora..
    13. Yatırım fonu istatistikleri
    14. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 33..
    15. Giresunspor'un yeni başkanı Sacit Ali..
    16. Malezya'da eski bakan yardımcısına..
    17. Filistin hükümeti, İsrail'den meyve..
    18. Adana'da karı koca cinayeti davasında..
    19. Minik öğrencilerden turşu ile yardım
    20. Hac kura sonuçları 2019
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı