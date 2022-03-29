  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya'da kriz! 10 ayın dibinde
Ekonomi

Almanya'da kriz! 10 ayın dibinde

Almanya'da iş gücü piyasası martta son 10 ayın en kötü durumuna geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 13:42:00 -
Almanya'da kriz! 10 ayın dibinde

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Ifo istihdam endeksi mart ayında 104,3 puandan 102,1 puana indi. Böylece endeks 2021 yılı Mayıs ayında gördüğü 100,2 puanın ardından en düşük seviyeye geldi.

Ifo istihdam endeksi alt sektörlerin tümünde düşüş yaşandı. Buna göre imalat sektörü istihdam endeksi 20,9 puandan 11,1 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 15,4 puandan 13,2 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi 8,4 puandan 3,3 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 8,7 puandan 3,5 puana geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay