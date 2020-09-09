Almanya'da Kovid-19'dan etkilenen eğlence sektörü çalışanları gösteri yaptı

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen eğlence ve organizasyon sektöründe çalışanlar ile işletme sahipleri, uğradıkları ekonomik zarara dikkat çekmek amacıya gösteri yaptı.

Başkent Berlin'de Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Unter den Linden Caddesi'nden Brandenburg Kapısı’nın önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, üzerinde "Alarm seviyesi kırmızı", "Bizi batırmayın", "Organizasyon sektöründeki iflasları durdurun", "Biz olmazsak her şey sessiz ve karanlık kalır" ve "Biz çalışmak istiyoruz" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede yapılan konuşmalarda, eğlence ve organizasyon sektörünün derin ekonomik krizin içinde olduğuna işaret edildi.

Sektörün Almanya’da yılda 130 milyar avro ciro elde ettiği, ayrıca diğer birçok sektöre katkı sağladığı belirtildi.

İflasların önüne geçmek için hükümetten destek beklendiği vurgulanan konuşmalarda, eğlence ve organizasyon sektöründeki faaliyetlere Kovid-19 kapsamında izin verilmesi talep edildi.

Göstericiler, ayrıca Federal Meclis binasının önündeki alana sektörün ekonomik olarak zor durumda olduğuna işaret etmek amacıyla tişört ve gömlekler bıraktı.

Almanya’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bulaşma zincirinin takip edilemeyeceği ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı büyük çaplı etkinliklerin düzenlenmesi, yıl sonunda kadar yasaklanmıştı.