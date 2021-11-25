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Dünya Almanya'da koronavirüs alarmı!
Dünya

Almanya'da koronavirüs alarmı!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüs salgınında ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 02:16:00 -
Almanya'da koronavirüs alarmı!

Koronavirüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini artırdı. Kış aylarının etkisiyle de salgında geriye dönüşü engellemek için birçok ülkede tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in dün, ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.

"Acil duruma doğru gidiyoruz"

Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.

Acil ameliyatlar ertelendi

Seibert, ağır Kovid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kaldığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti.

Salgındaki dördüncü dalganın kırılması ve virüsün hızla yayılmasının frenlenmesi için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, yaklaşık 4 bin Kovid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner, eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.

Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.

Nakil için helikopter

Eyalet bakanlığından yapılan açıklamada da sadece Kovid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan yoğun bakımda bulunanların da eyalet dışındaki hastanelere sevk edilebileceği, bunların taşınmasının ne şekilde olacağının mesafeye göre değerlendirileceği, muhtemelen helikopterlerin kullanılacağı kaydedildi.

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