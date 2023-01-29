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Dünya Almanya'da korona aşısı olanlara hükümet tazminat ödüyor! Flaş karar: Binlerce dilekçe bekliyor!
Dünya

Almanya'da korona aşısı olanlara hükümet tazminat ödüyor! Flaş karar: Binlerce dilekçe bekliyor!

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs aşılarının yol açtığı ağır yan etkilerin resmi verilerden yüzlerce kat fazla olduğunu konuşuluyor. Son gelen haberlere göre: Almanya'da korona aşısından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 253 kişiye devlet tazminat ödeyecek. Ayrıca binlerce dilekçe de işlenmeyi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 21:03:00 - 2023-01-29 21:18:42
Almanya'da korona aşısı olanlara hükümet tazminat ödüyor! Flaş karar: Binlerce dilekçe bekliyor!

Almanya'da, korona virüsü aşılarının neden olduğu ağır yan etkiler nedeniyle yapılan tazminat başvurularından 253 tanesinin eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri bildirildi.

3 bin 968 tazminat sırada

Söz konusu rakama, eyaletlerin ilgili birimlerinde yapılan araştırma neticesinde ulaşıldı. Haberde, nüfus açısından en büyük eyaletler olan Bavyera'da 61, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 38 tazminat dilekçesinin onaylandığı, Bremen eyaletinde ise kabul edilen hiçbir tazminat talebinin olmadığı bildirildi. Halihazırda 3 bin 968 tazminat dilekçesinin işlemde olduğu ve bin 808 dilekçenin de reddedildiği haberde yer aldı.

Almanya'da, Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 1 Ocak 2023 tarihine kadar 192 milyon korona virüsü aşısı yapılırken; 65 milyon kişi en az bir kere aşılandı.

Aşının yan etkileri çok

Kalp kası iltihabı, venöz sinus trombozu ve parmaklarda, bileklerde karıncalanma olarak kendini gösteren bir sinir sistemi hastalığı olan Guillan-Barre Sendromu, korona virüsü aşısının ağır yan etkileri olarak kabul ediliyor. dogruhaber'in aktardığı bilgilere göre, az da olsa bazı durumlarda, korona virüsü aşısının ölümlere sebebiyet verdiği yetkili merciler tarafından kabul edilmiş durumda. Aşının neden olduğu bir yan etkiden muzdarip kişilere devlet tarafından bakım desteği verilip verilmeyeceğine eyaletlerin ilgili kamu birimleri karar veriyor.

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