Almanya’da kiraladı Türkiye’de sattı! Elin Makedon’u lüks Audi ile vurgun yaptı: 80 bin Euro’luk "leasing" oyunu

Almanya'da yaşayan 42 yaşındaki Makedonyalı, bir süre önce lüks bir Audi'yi leasing yoluyla kiraladı ancak 80 bin euroluk aracın taksitlerini ödemedi. Yaptığı plan doğrultusunda arabayı Türkiye'ye götürüp sattı.

Alman makamlarının ve alacaklı bankanın takibine rağmen otomobil, Türkiye'de kayıplara karıştı. Offenburg Mahkemesi'nde görülen davada sanık, aracın çalındığını iddia etti ancak aracın çalınmadığı, sanığın aracı geri getirme niyetinin olmadığı ve başından beri niyetinin aracı satmak olduğu kanaatine varıldı. Görülen davada sanık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın, otomobilin bedelini ve oluşan zararları tazmin etmesine hükmedildi.