Almanya'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika: Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de ağır yaralandı.
Polis ekipleri, saldırgan ya da sadırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.