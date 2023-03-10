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Dünya Almanya'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Almanya'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 01:05:00 - 2023-03-10 01:16:37
Almanya'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de ağır yaralandı.

Polis ekipleri, saldırgan ya da sadırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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