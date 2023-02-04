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Dünya Almanya’da istismar mağdurlarına tazminat Çocuk tacizi olağan hale geldi
Dünya

Almanya’da istismar mağdurlarına tazminat Çocuk tacizi olağan hale geldi

Almanya'daki Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar ve tacize uğradığı gerekçesiyle son iki yılda başvuruda bulunanlara 40 milyon avrodan fazla tazminat ödeneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 09:40:00 -
Almanya’da istismar mağdurlarına tazminat Çocuk tacizi olağan hale geldi

Bonn kentinde açıklama yapan Bağımsız Tanıma Hizmetleri Komisyonu (UKA), Katolik Kilisesi'nin, son iki yılda kiliselerde cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle başvuran toplam 1839 kişiye 40 milyon avroyu aşan miktarda tazminat ödemesine onay verildiğini belirtti.

Mağdurların alacağı miktarın kişi başına ortalama 22 bin 150 avro olarak belirlendiği açıklandı.
UKA'nın yayımladığı raporda, Katolik rahiplerce istismar edilen mağdurların dörtte üçünü erkek çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Çocukken kiliselerde cinsel istismar ve tacize uğrayanların çoğu başvurularını Köln ve Münster kentlerinden yaptı.
2021 ve 2022 yıllarındaki başvuruların çoğunluğu kabul edilirken, 2023'teki 226 başvurunun da gelecek dönemde inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

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