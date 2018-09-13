Almanya’da İslâm güneşi

Muhammed Uzun İstanbul Yüce dinimiz İslam ile terörü özdeşleştirmek adına uzun yıllardır sistematik bir manipülasyon uygulayan Batı dünyasının Müslümanlara yönelik algı operasyonlarına prim verilmiyor. Avrupa’nın en kalabalık nüfusuna sahip Almanya’da İslam dersi alan öğrencilerin her geçen yıl arttığı, İslam karşıtı reflekslere rağmen Müslümanların kimlik mücadelesinden vazgeçmediği gözler önüne serildi. Ülkesinde yaşayan Müslümanlar üzerinde nüfuz elde edebilmek için çeşitli engellemelerde bulunan Almanya genelinde İslam dersi alan öğrencilerin sayısının son 5 yılda iki katına ulaştığı belirlendi.

İKİ YILDA 20 BİN ARTTI

İslamofobinin bir virüs gibi yayıldığı Batılı ülkelerde, İslam’a bağımlılık her geçen gün artıyor. Gazetemiz Akit’in elde ettiği verilere göre; Batılı devletlerin hamiliğini yapan Almanya’da 700 bin Müslüman öğrencinin Alman okullarında öğrenim gördüğü, İslam dersine olan talebin ise yılda yıla arttığı belirtildi. Almanya’da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam’la ilgili hiçbir ders verilmiyor. 2009-2010 öğretim yıllarında İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısı 15 binden, bir sonraki öğretim yılında 24 bine ulaştı. 2013-2014’te 35 bin olan öğrenci sayısı, 2015-2016’da ise 42 bin oldu. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısı iki sene öncesine göre 20 bin artarak 65 bin oldu.

580 BİN ÖĞRENCİNİN TALEBİ DAHA VAR

İslam düşmanlığının adeta devlet politikasına dönüştüğü Almanya’da Akit’in deşifre ettiği veriler; ülke tarihinin din dersi kapsamında ulaştığı en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Almanya’daki Müslümanların yüzde 76’sının devlet okullarında İslam din bilgisi dersini talep ettiği ancak federal hükümetin talebe yanaşmadığı ifade edildi. Altı ile 18 yaş aralığında okula devam eden öğrencilerin yaklaşık 580 bininin ise okullarında İslam din bilgisi dersinin olması halinde bu derse katılacaklarına dair taahhüt verdikleri belirtildi.