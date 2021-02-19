  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Türkiye'ye davette bulundu

Vakaların patladığı Karadeniz'den ilk haber geldi! Bir ilde ek tedbirler devreye girdi

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı
Dünya Almanya’da ırkçılık can almaya devam ediyor! Alman Dışişleri Bakanı ırkçılığın sıradanlaştığını söyledi
Dünya

Almanya’da ırkçılık can almaya devam ediyor! Alman Dışişleri Bakanı ırkçılığın sıradanlaştığını söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkelerindeki Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı saldırıda 9 göçmenin öldürüldüğünü anımsatarak ülkede günlük yaşamda ırkçılığın var olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:48:00 -
Almanya’da ırkçılık can almaya devam ediyor! Alman Dışişleri Bakanı ırkçılığın sıradanlaştığını söyledi

Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hanau'da bir yıl önce 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"Ülkemizde ırkçılık günlük hayatta sıradanlaştı, yaşamı mahvediyor, öldürüyor. Hanau'da olanları hiçbirimiz tahmin etmedik diyemez." değerlendirmesinde bulunan Maas, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Almanya'da 33 bin aşırı sağcının yaşadığını, bunların 13 binin şiddet eğilimli olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Maas paylaşımında "Bu eğilim artıyor. Neden bizde tüm alarm zilleri çalmıyor?" sorusunu da sorarak kurbanların yakınlarına yönelik tutumu eleştirdi. Maas, şunları kaydetti:

"Kurbanların yakınlarının bugün hala resmi makamlarda ve kurumlarda karşı karşıya kaldıkları saygısızlıktan ve bürokratik soğukluktan şikayet etmeleri nasıl olabiliyor? Belki bu, kurbanlarının isimleri Peter, Marie veya Georg değil de Fatih, Mercedes ve Sedat olduğu içindir. Onları ülkemizde eşit haklara sahip vatandaş olarak değil, yabancı olarak gördüğümüz içindir. Kurumlarda, resmi dairelerde, mağazalarda, okullarda, otobüs ve trenlerde günlük ırkçılık bizi değil, onları etkilediği içindir."

Dışişleri Bakanı Maas paylaşımında, aşırı sağla mücadele edilmesini isteyerek "Yapısal ırkçılığı ortaya çıkaralım ve aramızdan uzaklaştıralım. Güvenlik güçlerinde aşırılık, antisemitizm ve ırkçılık araştırması yapılması bir ilk adım olabilir.  Aşırı sağcı ve ırkçı uluslararası ağlara karşı ciddi mücadele edelim." ifadesine yer verdi.

Kamuoyunda ve parlamentolarda ırkçı kışkırtmalara karşı çıkılmasını da talep eden Maas, aşırı sağcı popülistlerle siyasi olarak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Almanya'daki tüm insanların güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri gerektiğini belirterek "Aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizm zehrini yayanlara karşı özgür yaşam tarzımızla mücadele ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı
Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı

Türkiye Gara'da şehit olan 16 şehitimiz için yas tutarken, Sözde gazeteci Levent Gültekin, gelcek seçimlerin devletle halk arasında yapılaca..
Türkiye'ye davette bulundu
Dünya

Türkiye'ye davette bulundu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türk ve Azeri iş adamlarının katıldığı bir organizasyonda, 'Türk iş adamlarını, büyük şirketleri..
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay