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Dünya Almanya’da İran’ın başkonsolosluğuna saldırı
Dünya

Almanya’da İran’ın başkonsolosluğuna saldırı

Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 21:50:00 -
Almanya’da İran’ın başkonsolosluğuna saldırı

Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı duyuruldu.

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.

Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin neden olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.

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