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Aktüel

Almanya’da Hizbullah'ın siyasi kanadına yasak getirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:14:49 -
Almanya’da Hizbullah'ın siyasi kanadına yasak getirildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Hizbullah’ın siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti.

Alter, polisin bu sabah itibarıyla birçok eyalette eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini ifade ederek hukuk devletinin kriz döneminde de hareket kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, polisin Hizbullah ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Berlin, Bremen, Münster ve Dortmund’da dernek ve camilerde arama yaptığı belirtildi.

Haberde, Hizbullah’ın Almanya’da resmi bir şubesi bulunmadığı ancak taraftarlarının kendi aralarında bağlantılı oldukları ifade edilerek Almanya’nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü olarak görülen grubun Almanya’yı geri çekilme yeri olarak kullandığı ve ülkede bağış topladığı aktarıldı.

Hizbullah’ın askeri kanadı 2013’te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.

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