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Aktüel Almanya’da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı
Aktüel

Almanya’da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Göçmenler, mülteciler, Müslümanlar da ülkemizde hakarete ve ayrımcılığa uğruyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor, camilerin duvarlarına yazılar yazılıyor ve saldırılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:56:15 -
Almanya’da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı

BERLİN (AA) - Almanya’da 1 yıl önce Halle ketinde bir sinagogun önünde ve bir döner büfesinde Stephan Balliet adlı Alman tarafından gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısının kurbanları anıldı.

Ulrichs Kilisesi’nde yapılan merkezi anma törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başkanı Reiner Haseloff ve Halle Belediye Başkanı Bernd Wiegand ile davetliler katıldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, 1 yıl önce Almanya’nın ortasında gündüz vakti bir kabus yaşandığını ve iki kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı olarak 1 yıl sonra derin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Steinmeier, "Ancak 1 yıl sonra hala utanç ve öfke de duyuyorum." dedi.

Almanya’da 1945’ten beri antisemitizm saldırılarının listesinin uzun olduğunu anımsatan Steinmeier, "Bu bir utanç listesidir." ifadesini kullandı.

Steinmeier, Halle’deki saldırıyı kınamanın ve ardından normal gündeme geçmenin yeterli olmadığını, burada bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Saldırganın nefreti, sadece Yahudilere karşı değil Müslümanlara, göçmen kökenlilere, kadınlara ve solculara da yönelik. Aslında planı, bir camiye saldırmaktı." diye konuştu.

Ülkede geçmişte yaşanan ırkçı saldırıları anımsatan Steinmeier, "Göçmenler, mülteciler, Müslümanlar da ülkemizde hakarete ve ayrımcılığa uğruyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor, camilerin duvarlarına yazılar yazılıyor ve saldırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, bunların kabul edilemeyeceğini ve bunlara karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Devletin ve güvenlik güçlerinin insanların ten rengine, kökenine ve inancına bakılmaksızın herkesi koruması gerektiğine işaret eden Steinmeier, ırkçı saldırıların unutulmamasını istedi.

Saksonya Anhalt Belediye Başkanı Reiner Haseloff da herkesin aşırılara karşı dikkatli davranmasını isteyerek, sinagogların daha fazla korunacağı sözünü verdi.

Tören öncesinde sinagogun bahçesinde bir anıt açılırken, döner büfesine de bir anıt levhası yerleştirildi. Sinagogun ve döner büfesinin önüne çiçek koyanlar saygı duruşunda bulundu.

Saldırının meydana geldiği saatte ise kentte otobüs ve tramvaylar 3 dakika durdu, kiliselerden de çanlar çalındı.

Halle kentinde 9 Ekim 2019'da Stephan Balliet adlı silahlı saldırgan, sinagoga girmeye çalışmış ancak bunu başaramayınca sinagogun önünde yolda yürüyen bir kadını daha sonra döner büfesinde yemek yiyen bir Alman’ı öldürmüştü.

Olaydan sonra yakalanan 28 yaşındaki Balliet, Naumburg Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanıyor.

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