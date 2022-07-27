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Dünya Almanya'da güvensizlik rekor seviyede!
Dünya

Almanya'da güvensizlik rekor seviyede!

Almanya'da doğalgaz tedarikine yönelik endişeler tüketici güvenini rekor seviyeye düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 11:58:00 -
Almanya'da güvensizlik rekor seviyede!

Almanya'da tüketici güveni, tedarik zinciri sıkıntılarının ve Ukrayna'daki savaşın yarattığı sıkıntıların üzerine eklenen doğalgaz tedarikinde yetersizlik endişeleri ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Pazar araştırma kuruluşu GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ağustos ayı için -30,6 puana indi. Temmuz ayı için güven endeksi -27,7 olmuştu.

Analistler ise 30 Haziran-11 Temmuz döneminde yapılan araştırmada tüketici güveninin -29 çıkmasını bekliyorlardı.

GfK'nın uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı değerlendirmede, kış aylarında yeterli gaz tedarik edilemeyeceği korkularının ön plana çıktığını belirterek, "Bu hali hazırda tüketici güvenini düşürüyor. Doğalgaz arzının yetersiz kalmasının enerji fiyatları üzerinde baskıyı artıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri güveni aşağı çekiyor" dedi.

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