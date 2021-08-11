Almanya'da grev hayatı kilitledi

Alman Makinistler Sendikası (GDL), toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmaması üzerine greve gitme kararı aldı.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan görüşmelerde, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif edildi.

Rakamları yeterli bulmayan sendika, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemine yönelik ücretlere yüzde 3,2 zam ve 600 euro korona primi ödenmesini istedi.

İstediklerini alamayan makinistlerin yüzde 95’i greve giderek, yük ve yolcu trenlerinde iş bırakma eylemine başladı. Çarşamba günü sabah 02.00’den itibaren başlayan eylem, 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar sürecek.

Eylem; şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkiliyor. Hamburg'daki tren istasyonuna gelen yolcular, makinistlerin iş bırakma kararı nedeniyle yoğun kalabalık oluşturdu.

Hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksaması beklenirken, GDL Başkanı Claus Weselsky, dün yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız herkes gibi çalıştı. Bu yüzden yeterli bir ücret artışına hakları var. Ülkemizdeki demir yolu işçileri usanmış durumda." ifadesini kullandı.

Alman Demiryolları, her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Koronavirüs salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken, 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar euro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar euroya yükselmişti.

Alman Makinistler Sendikası’na (GDL) üye makinistler, ücret artışı talebiyle 2014 ve 2015'te sekiz kez greve gitmişti.

2015’te 138 saat süren grev nedeniyle Alman ekonomisi milyonlarca euro zarara uğramıştı.