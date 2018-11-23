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Almanya’da göçmeni oyalama kanunu

2015’te başlattığı politikayla 1.5 milyondan fazla sığınmacıyı kabul ederek, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla mülteci barındıran ülke konumuna gelen Almanya, sonunda gerçek yüzünü gösterdi.

23 Kasım 2018 Cuma 15:30
Almanya’da göçmeni oyalama kanunu

 MÜNÜBE YILMAZ 

Geçtiğimiz günlerde iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerini hızlandıracak bir düzenleme üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Almanya, mültecilerin engellenmesine yönelik bir adım daha attı.

Alman hükümetinin, göç yükünü hafifletmek bahanesiyle iltica yasasında bir düzenleme yapmayı planladığı, söz konusu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, ülkeye iltica başvurusu yapanların daha fazla bekletileceği belirtildi.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Burkhard Lischka, “İltica müracaatlarındaki yığılmayı önlemek ve yetkililerin iş yükünü hafifletmek için başvuruların değerlendirilmesine yönelik süre, 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:30
  1. Almanya
  2. Sosyal Demokrat Parti
  3. SPD
  4. Federal Meclis Grubu
  5. Burkhard Lischka

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