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Dünya Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga çizdi
Dünya

Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga çizdi

Almanya'da koronavirüse karşı aşılamaya dikkat çekmek isteyen bir pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla gökyüzüne şırınga çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:48:00 -
Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga çizdi

Almanya'da koronavirüse karşı aşılamanın başlatılmasıyla birlikte konuya dikkat çekmek isteyen genç bir pilot kollarını sıvadı. Aşı karşıtlarına da mesaj vermek isteyen pilot, gökyüzüne dev bir şırınga çizdi.

Gökyüzüne şırınga resmi çizdi

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Konuyla ilgli yerel medyaya konuşan pilot "Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

Çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24’te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi.

Kramer’in uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri koronavirüse karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi.

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