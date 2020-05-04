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Spor

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:05:29 -
Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.

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