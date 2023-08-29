Almanya'da fahiş kira artışlarına karşı yeni plan!
Almanya’da koalisyon hükümeti, fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için yeni bir önlem yöntemine hazırlanıyor.
Ülkede 2021 yılında kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD), son zamanlarda ülke genelindeki kira artışlarının önüne geçebilmek için, 3 yıl boyunca kiraların artış oranını en fazla yüzde 6’da sınırlandırmak için yeni önlem paketi hazırlandığını açıkladı.
Almanya'da 41 milyon hanenin yüzde 58’inin kiralık konutlarda yaşadığı ve önlem alınmaması halinde bu sıkıntının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Verena Hubertz, “Kiracıların biraz nefes alabilmesine ve önümüzdeki 3 yıl boyunca kiraların dondurulmasına ihtiyacımız var” dedi.
Türkiye'de ev sahiplerinin de zorluk yaşamasının önüne geçmek isteyen iktidar, kira sınırlamasını yüzde 25 olarak belirlemişti.