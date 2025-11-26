Almanya'da emsal karar: Havalimanını kilitleyen aktivistlere 400 bin euro tazminat cezası

Almanya'da iklim aktivistlerine verilen cezalarda emsal teşkil edecek bir karara imza atıldı.

Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, 10 iklim aktivistini, Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın uğradığı zarar nedeniyle yüksek miktarda tazminat ödemeye mahkum etti.

CEZA MİKTARI VE HAPİS TEHDİDİ

"Son Nesil" grubuna üye olan iklim aktivistleri, 13 Temmuz 2023'te Hamburg Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle toplam 403 bin 137 euro tazminat cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, bu miktarın ödenmemesi durumunda aktivistlerin mal varlıklarına el konulmasına ya da 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceğini duyurdu.

Cezanın ağırlığı mahkeme masraflarıyla daha da arttı; aktivistler ayrıca 700 bin euro tutarındaki mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalacak.

Tazminat miktarı, mağdur yolculara, ek yakıt tüketimi zararına uğrayan şirketlere ve gecikme maliyetlerinin telafisi için yapılacak ödemelerden oluşuyor.

EMSAL KARARIN ETKİLERİ

Karar, havalimanlarını, tren istasyonlarını veya kamunun kullandığı ortak alanları bloke eden iklim aktivistlerine bugüne kadar verilen cezalardan çok daha ağır olmasıyla dikkat çekiyor.

Daha önceki benzer eylemlerde aktivistler genelde 1.700 euroya kadar para cezası ya da 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılıyordu.

Aynı gün Düsseldorf Havalimanı'nda da benzer bir eylem gerçekleşmişti.

Bu kritik karar, diğer eyaletlerdeki benzer davalar için emsal teşkil edecek ve havayolu şirketleri, bu kararı göstererek Düsseldorf eylemiyle ilgili dava açacaklarını bildirdi.

EYLEM VE ETKİLERİ

Aktivistler, uçakların sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla Hamburg Havalimanı pistine girip ellerini zemine yapıştırarak eylem yapmıştı.

Eylem sonucunda uçuşlar iptal olmuş ve 5 havayolu şirketinin (Lufthansa Grubu dahil) yaklaşık 8 bin 500 yolcusu bu durumdan etkilenmişti.