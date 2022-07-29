Almanya'da elektrik tasarrufu! Kamu artık binaları gece ışıklandırılmayacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak.

Işıklandırılmayacak olan bina ve anıtların ilk kademesinde, Berlin Dom Kilisesi, Lustgarten, Reiterstandbild Friedrich II. Unter den Linden ve Zeughaus yer aldı.

Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve enerji politikalarındaki tehditleri karşısında enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bu özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız." ifadesini kullandı.

Jarasch, böylelikle enerji tasarrufuna katkı sağlayacaklarını söyledi.

200 kadar bina dört hafta boyunca karartılacak

Açıklamada, Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri, birçok heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının, kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı kaydedildi.