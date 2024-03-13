Almanya'da döner krizi! Başbakan Olaf Scholz devreye girdi

Döner fiyatları isyan ettirdi. Almanya'da gündem döner. Başbakan Olaf Scholz konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Almanya’da enflasyonun düşmesine rağmen döner fiyatlarında bir azalma olmaması gençleri isyan ettirdi. Başbakan Olaf Scholz konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Almanya’da ekmek arası döner şehirden şehre değişse de, ortalama 7 euro civarında. Almanların en çok tercih ettiği yemek haline gelen dönerin fiyatları artık neredeyse ülkenin enflasyonunun bir aynası oldu.

DÖNER NE ZAMAN 3 EURO OLACAK?

Yeni fiyatlar, Alman gençlerini hiç de memnun etmiyor ve konu en üst düzeye kadar iletildi. Almanya Başbakanı (Bundeskanzler) isimli sosyal medya hesabında, soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Scholz, özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyledi.

Bir gencin kendisine “Bay Scholz, döner ne zaman 3 euro olacak?“ diye sorduğunu belirten Başbakan Scholz, şu cevabı verdi:

“Özellikle gençlerden son dönemlerde, döner fiyatlarına bir üst sınır getirilmesi talepleri geliyor. Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz- talebe göre belirleniyor. Döner üreticilerinin de çeşitli masrafları, ödemeleri var. Yani dönere bir üst fiyat sınırlaması getiremeyiz. Ama son dönemlerde enflasyon ciddi şekilde düştü ve giderek de düşecek. Bu konuda, hem Federal Hükümet hem de Avrupa Merkez Bankası iyi iş çıkardı.“

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