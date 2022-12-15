Almanya'da doğal gaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı

Batılı ülkeler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle yaşanan enerji krizine çözüm arıyor. Almanya Federal Meclisi'nde alınan yeni kararla elektrik ve doğal gaza tavan fiyat uygulanacak. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan Trafik Işığı Koalisyonu 100 milyar euroyu aşan paketin meclisten geçmesini sağladı. Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan karar, geriye dönük olarak Ocak ve Şubat ayları için de geçerli olacak. Yeni karar ile Ocak ayından itibaren, şirketler ve haneler için enerji krizinde rahatlama olacak. Uygulamaya göre, haneler ve işletmeler için bir önceki yılın gaz tüketiminin yüzde 80'i kilovatsaat başına 12 sentle sınırlı olacak. Elektrik için ise üst sınır 40 sent olarak belirlenecek. Sanayideki yaklaşık 25 bin büyük tüketici için ise, gaz tüketiminin yüzde 70'i için 7 sent ve elektrik için 13 sentlik bir fiyat Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

"Putin Almanya'daki demokrasinin gücünü ve Ukrayna ile dayanışmayı hafife aldı"

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ve diğer demiryolu operatörleri için daha kapsamlı yardımlar da geçerli olacak. Hastaneler, hasta bakım üniteleri ve diğer sosyal tesisler de enerji yardımından faydalanacak. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynakları da daha güçlü şekilde teşvik edilecek. Sağlık Bakanı Profesör Karl Lauterbach, kararı Moskova'ya bir işaret olarak vurgularken, "Demokrasi ve insan haklarını savunmak söz konusu olduğunda kendimize şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Politikacı Ricarda Lang ise, “Putin Almanya'daki demokrasinin gücünü ve Ukrayna ile dayanışmayı hafife aldı. Bölünmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.