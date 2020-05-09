  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Almanya'da DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine taşlı saldırı

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezine gece kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:32:00 -
Almanya'da DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine taşlı saldırı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) gece kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Subbelrather Caddesi üzerindeki, cenaze nakil ve defin başta olmak üzere kitabevi, seyahat ve sigorta hizmetleri veren merkeze 00.30 sularında yapılan saldırı sonucu binanın camları kırıldı ve merkezde hasar oluştu.

Gece nöbetçisi personel tarafından fark edilen taşlı saldırının polise intikal ettirildiği, polisin binada inceleme yaptığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ZSU Başkanı Ali Özdemir, AA muhabirine, "Güvenlik kameralarımızın kaydettiği görüntülerde, saldırganların 2 erkek olduğu görülüyor. Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Geçmişte de cenaze araçlarımız ve kitabevimiz yakıldı. Beklentimiz, faillerin bir an önce bulunması yönündedir." ifadesini kullandı.

Köln'de DİTİB Chorweiler Camisi de sabaha karşı benzer şekilde taşlı saldırıya uğramış ve camide hasar oluşmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı