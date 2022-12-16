Almanya'da dev akvaryum patladı: Berlin'de içinde binlerce balık bulunuyordu! Çok sayıda acil yardım ekibi gönderildi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dom Aquaree eğlence kompleksinde yer alan bir otelin lobisinde bulunan dünyanın tek parça silindir halindeki en büyük akvaryumu patladı.

Olay yerine 100'den fazla acil müdahale ekibi gönderildi. Polis, 1 milyon litre su ve bin 500 balığın bulunduğu AquaDom akvaryumunun patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencerelerde büyük hasar meydana gelirken, enkaz parçaları ve otelin önündeki saksılar caddenin karşısına kadar savruldu.

Akvaryumdan akan su caddeye kadar yayılırken, olayın ardından Karl-Liebknecht-Strasse Caddesi trafiğe kapatıldı.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, "Su canlılarındaki inanılmaz kayba ek olarak iki kişi cam kıymıklarından yaralandı. Hava sıcaklığı -7 derece olduğu için akvarumun yanındaki otelin misafirlerini taşımak için otobüsler sevk edildi" denildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLİNDİRİK AKVARYUMU

Radisson zincirine ait bir otele, bir müze, çeşitli mağazalara ve restoranlara ev sahipliği yapan DomAquaree kompleksinin web sitesine göre, patlayan akvayum dünyanın en büyük müstakil silindirik akvaryumuydu.