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Dünya Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor!
Dünya

Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor!

Birçok ülkenin kısıtlamaları tamamen kaldırdığı koronavirüs tedbirleri, Almanya'da 20 Mart tarihinden itibaren kısmen gevşetilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:44:00 -
Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor!

Almanya'da Kovid-19 önlemleri 20 Mart Pazar gününden itibaren kısmen gevşetilecek.

Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklikle ülke çapındaki kısıtlamaların bazıları kaldırıldı.

Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam edecek

"Temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

Kovid-19 test zorunluluğunun devam edeceği yerler

Ayrıca riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde Kovid-19 test zorunluluğu devam edecek. Bunların dışında test istenmeyecek.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

 

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