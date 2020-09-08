  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya’da çevreciler ulaşım politikalarının çevre dostu olması için gösteri düzenledi
Aktüel

Almanya’da çevreciler ulaşım politikalarının çevre dostu olması için gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:02:48 -
Almanya’da çevreciler ulaşım politikalarının çevre dostu olması için gösteri düzenledi

BERLİN (AA) - Almanya’da çevreciler, Başbakan Angela Merkel'in bu akşam video konferans yoluyla otomobil şirketlerinin temsilcileriyle yapacağı görüşme öncesinde ulaşım politikalarının çevre dostu ve sürdürülebilir olması için gösteri yaptı.

Çevre örgütleri Greenpeace ve Campact üyelerinin, başkent Berlin'de Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride, hükümetten, "ulaşımda ileriye dönük ve iklim için zararsız politika izlemesi" talep edildi.

Göstericiler, "Ulaşımda dönüşüm şimdi", "Trafikte iklime öncelik" ve "Lobi gücü yerine kamu yararı" yazılı dövizler taşıdı.

Campact örgütünün sözcüsü Inken Behrmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in otomobil lobisiyle bir araya gelmesini protesto ettiklerini belirterek, "Burada çok para dağıtılacak. Biz, her kuruşun iklime zararlı olmayan ve ulaşım politikasında dönüşüm yapılması yönünde harcanmasını istiyoruz." dedi.

Artık ileriye dönük bir ulaşım politikasının teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Behrmann, bunun için iklim açısından zararsız otobüslerin ve trenlerin gerekli olduğunu ifade etti.

Behrmann, "otomobil zirveleri" yerine ulaşımın tümüyle yeniden ele alındığı "ulaşım zirveleri" düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Merkel, bu akşam video konferans yoluyla eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcileriyle ulaşım politikasının ele alınacağı "“otomobil zirvesi gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı