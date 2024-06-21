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Dünya Almanya'da casusluk operasyonu
Dünya

Almanya'da casusluk operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-06-21 16:52:00 -
Almanya'da casusluk operasyonu

Almanya'da casusluk suçlamasıyla yargılanan 3 kişi tutuklandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı Robert A, Ermenistan vatandaşı Vardges I. ve Rusya vatandaşı Arman S'nin 19 Haziran'da Frankfurt kentinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Zanlıların yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı belirtildi.

Ukrayna'dan gelen ve ülkede bulunan bir kişi hakkında bilgi toplamak amacıyla yabancı bir gizli servis adına Almanya'da oldukları kaydedilen zanlıların, 19 Haziran'da Frankfurt'ta hedeflerindeki kişinin bulunacağı kafede keşif yaptıkları aktarıldı.

Açıklamada, dün hakim karşısına çıkartılan zanlıların tutuklandığı bilgisi verildi.

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