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Aktüel Almanya'da camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi
Aktüel

Almanya'da camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:35:06 -
Almanya'da camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisine, İslamofobik içerikli mektup gönderildi.

Cuma günü sahte isim ve adresle Münih kentinden posta yoluyla gönderilen üç sayfalık mektupta, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadelerin yanı sıra çeşitli gazete kupürleri ve görseller de yer aldı.

Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, camilerine gönderilen İslamofobik içerikli mektubun emniyet teşkilatına bildirildiğini söyledi.

Salgın sürecinde, yaklaşık bir yıl içinde camilerine 10 İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirten Aydın, cami derneği olarak bulundukları şehre toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle olumlu katkı yapmalarına rağmen bu tür olayların kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Aydın, mektubu gönderenlerin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini talep etti.

Duisburg polisinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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