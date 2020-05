Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 8 haftadır kapalı olan camiler bugün yeniden ibadete açıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke toplu şekilde ibadet yapılmasını yasaklamış ve ibadethaneleri kapatmıştı. Almanya’da bugün yaklaşık 8 haftadır kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nin (KRM) hazırladığı 16 maddelik önlemler altında bugün camiler yeniden ibadete açılırken, namazlar hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Almanya’nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Fatih Camisi’nin din görevlisi Fatih Arsoy, yaptığı açıklamada “8 haftadır camiler kapalı. Bana o kadar zor geldi ki, 8 yıl zindanlarda kalsam bu kadar üzülmezdim” ifadelerini kullandı. Aksoy, “Camiler bizim vatanımız, vatansız yaşamak mümkün değildir. 8 haftanın nasıl geçtiğini bir Allah biliyor bir de ben biliyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatan, ille de vatan demiş. Bizim huzur bulduğumuz yer camilerimiz” açıklamasında bulundu. Bugün sabah namazında duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Aksoy, “Birinci rekatı okurken Fatiha suresini biraz zor okudum. Arkamda her an 50-60 kişilik cemaatim varken, şimdi 18 kişilik cemaatin ayrı ayrı yerlerde oluşu gerçekten insanın ağırına gidiyor. Ama hamd olsun Allah’a buda bir tedbirdir. Her şerde bir hayır vardır” dedi.

Fatih Cami cemaatinden Şadi Varan, yaptığı açıklamada camilerin açılmasından dolayı sevincinin büyük olduğunu ifade etti. Varan, “İki aydır camilerimiz kapalıydı haliyle sevincimiz büyük. Biraz buruk ramazan geçiriyorduk bu bir nebze olsun hafifletmiştir inşallah. Bende hafifletti haliyle seviniyoruz, inşallah Cuma namazlarını ve teravih namazlarını da kılarız” ifadelerini kullandı. Cami cemaatinden Mehmet Bey, evde kılınan namazı içerisine sindiremediğini aktarırken, “Camisiz olmuyor. Camiye gelmedim mi olmuyor. Evdekiler gitme diyorlar ama gelmedim mi olmuyor. Sabah namazına geldik bugün Allah’a şükür değişiklik oldu” dedi. Mükerrem Ragıp, “Bu virüs illetiyle bütün ülkeler ve insanlar mücadele ediyor. Biz Müslümanlar olarak Almanya’da bu mücadelenin içinde yaşıyoruz. Kurallara uyuyoruz. Dua ediyoruz bu beladan bir an önce bütün insanların sağlıklı bir yaşama dönmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Cami Cemiyeti Başkanı Fevzi Bayrak, yaptığı açıklamada “2 aydan beri cemaatimizle kucaklaşamıyoruz. Cemaatimiz 2 aydır camimize gelemiyor. Bugün itibarıyla Avrupa’da camilerde üç vakit namaz kılmaya izin verildi. Biz yine de yaşlılarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Aldıkları önlemlerden bahseden Bayrak, “Girişlerimiz çıkışlarımız ayrı taraftan olması gerekiyor. Özellikle cemaatimize kendi seccadesiyle ve maskesiyle gelmesini umuyoruz. Camiye gelen kardeşlerimizin isimlerini ve telefon numaralarını almak kaydıyla camiye alabiliyoruz” dedi.

KRM’nin hazırladığı önlemler kapsamında camilerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Önlemler arasında 12 yaşından küçüklerin camilere girmesine izin verilmezken, herkes sadece kendi seccadesi ile namaz kılabiliyor. Camilerde her on metrekareye bir kişi şartı getirilirken, camiye gelenlerin isim ve adres bilgileri kayıt altına alınıyor. Camilerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tedbir amacı ile cuma, yatsı ve bayram namazlarına izin verilmiyor.