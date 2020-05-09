Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camiler yeniden toplu ibadete açıldı.

Almanya’da, yeni tip korona virüs salgınının (Covid 19) yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlar çerçevesinde ibadethaneler yaklaşık iki ay önce geçici süre kapatılmıştı. Kuralların kısmen gevşetilmesi sonucu bugün Müslümanlar, yaklaşık iki ay sonra kısıtlı da olsa yeniden camilerde cemaatle namaz kılabildi. Alınan kararlar çerçevesinde cemaat yine de bir dizi önlemlere uymak zorunda kaldı. Camilere sadece 50 kişi alınırken, içeride de sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması istendi. Şimdilik camilerde sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının kılınmasına müsaade ediliyor. Cemaatin, kendi seccadesini, kendi tespihini, takkesini ve Kur’an-ı Kerim’ini yanında getirmesi gerekiyor. Yine gelirken abdestli gelinmesi isteniyor, çünkü camilerde şimdilik abdest alınmasına müsaade edilmiyor.

Berlin Şehitlik Camii de 2 ay sonra cemaatiyle tekrar buluştu. Girişte, camiye gelenlerin, isim, adres ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri alındı. Eller dezenfektan ile tekrar temizlendikten sonra, cemaat camide kendileri için işaretlenmiş alanlara beraberlerinde getirdikleri seccadeleri serdi ve ezanın okunmasıyla ilk namaz hep birlikte kılındı. Namazdan sonra ise cami hemen terk edildi. Namazdan sonra Berlin Şehitlik Cami Din Görevlisi Hasan Çağlayan, sabah namazıyla birlikte Almanya’da bugün camilerin tekrar toplu ibadete açıldığını söyledi. Şimdilik üç vaktin kılınabildiğine değinen Çağlayan, “Duygusal bir andı. Yaklaşık iki ay aradan sonra ilk defa cemaatle toplu bir şekilde namaz kılındı. Camiyi özlemişiz. Kardeşlerimiz geldiklerinde kendi seccadelerini seriyorlar, maskeli bir şekilde ibadetlerini yapıp daha fazla vakit geçirmeden camimizden ayrılıyorlar” dedi.

“Girişte kişisel bilgiler kaydediliyor”

Girişte kişisel bilgilerin alındığını belirten Çağlayan, “Cemaatin telefon numarasını alıyoruz, hangi vakitte geldiğinin kaydını tutuyoruz ki Allah göstermesin herhangi bir sıkıntı olduğunda o vakitte burada olan insanlar karantinaya alınabilsin diye böyle bir uygulamaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.