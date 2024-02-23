Almanya'da bu olay herkesi şok etti: esrar kullanımı yasallaşıyor! İkna isteği, söz konusu konu kapanmadı!

Uyuşturucuya kolay erişime izin vermenin artıları ve eksileri hakkındaki tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor.

Yeni yasa, Almanya'yı Avrupa'da uyuşturucuyu kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü ülke haline getirecek ve esrar resmi yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinler yasa kapsamında 25 gram esrarı üzerinde taşıyabilecek.

7 MİLYON ALMAN DÜZENLİ ESRAR KULLANIYOR

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni mevzuatın düzenli olarak esrar kullandığı tahmin edilen 7 milyon Alman'ı uyuşturucu satıcılarından uzaklaştırmaya olanak sağlamasını beklediğini söyledi.

Hükümet, yeni yasanın aynı zamanda artan sayıda genç tarafından tüketilen esrarın kalitesini de artıracağını iddia etti.

Lauterbach oylamadan önce, "Çocukların ve gençlerin korunması, bu yasanın ulaşmayı amaçladığı hedefin merkezinde yer alıyor. Son on yılda çocukların ve gençlerin esrar tüketimi istikrarlı bir şekilde arttı.” dedi.

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AMAÇ UYUŞTURUCU DAĞITIMINI KONTROL ALTINA ALMAK

Yasanın gizli pazarın daralmasına neden olacağını ve uyuşturucu dağıtımının kontrol edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yasa değişikliğine karşı çıkan doktorlar, tam tersine uyuşturucuyu daha ulaşılabilir hale getirerek gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve dolayısıyla bağımlılık riskini artıracağı uyarısında bulundu.

Yetişkinler 1 Nisan'dan itibaren evlerinde üç bitki yetiştirebilecek ve üzerlerinde az miktarda esrar bulundurmalarına izin verilecek.

Kenevir bitkisini yetiştirmek ve dağıtmak için kurulan, kar amacı gütmeyen lisanslı kulüplerde de bulunabilecekler.

OKULLARIN 100 METRE ÇEVRESİNDE YASAK

18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklanmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.

Muhalefet özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.

Kanun değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.