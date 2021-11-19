  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da bir kreşe 'havaya uçurma' tehdidi! Operasyon başlatıldı
Dünya

Almanya'da bir kreşe 'havaya uçurma' tehdidi! Operasyon başlatıldı

Almanya'nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:02:00 -
Almanya'da bir kreşe 'havaya uçurma' tehdidi! Operasyon başlatıldı

Almanya'nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Köln polisinden yapılan açıklamada, Riehl semtindeki bir kreşte yerel saatle 15.30'da meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, kreşte bulunan çocukların eğitimciler tarafından binadan çıkarıldığı ve tüm çocukların güvenli şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi.

Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi'nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..
ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif
Dünya

ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, F-35 ve F-16 konusuna değinerek Türkiye’ye birlikte ..
Günlerdir aranan Müslüme'den acı haber!
Gündem

Günlerdir aranan Müslüme'den acı haber!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan Müslüme Yağal'dan acı haber geldi. Müslüme'nin cansız bedeni, 7 kilometre uzaktaki bir dağın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay