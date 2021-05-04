Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı! Adam hastanelik oldu
Almanya'da devam eden aşılama kampanyasında bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı uygulandı. Aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın devam ettiği Almanya'da, aşı yaptıran bir kişi üzerinde yanlışlığa imza atıldı.
Uygulanması gereken 1 doz aşı yerine 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Şişeler karıştı
Schwerins Volkszeitung gazetesinin haberine göre, hatanın farkına varılmasının ardından söz konusu kişi hastanede müşahade altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Almanya'nın Schwerin şehrinde yaşanan hatanın "kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığı" kaydedildi.
5 doz aşı seyreltiliyor
ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının bulunduğu şişelerde 5 dozluk aşı yer alıyor.
Her bir doz aşının, uygulanmadan önce sulandırılarak seyreltildiği bildirildi.