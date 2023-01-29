Almanya’da bir grev de postacılardan!

Geçen hafta 30 bin posta emekçisinin katıldığı iki günlük uyarı grevi gerçekleştiren Ver.di’nin (Birleşmiş Hizmetliler Sendikası) dün yaptığı grev işveren için sürpriz oldu. Daha önceki açıklamalarda sendikanın uyarı grevinden sonra 8-9 Şubat tarihlerindeki üçüncü tur görüşmelerin işverenin tutumuna bakacağı, şimdiye kadarki uzlaşmaz tavrının devam etmesi halinde uzun süreli greve gidilebileceği belirtiliyordu. Almanya’da yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle, zaten düşük gelirli olan emekçilerin satın alma güçlerinin büyük ölçüde gerilediği gerekçesiyle ücretlerde yüzde 15 oranında zam isteyen sendika, geçen yıl 8.4 milyar Euro’yu bulan rekor kazancı olan Alman Postası’nın bunu verebilecek durumda olduğunu savunuyor.

TÜRKÇE ÇAĞRI DA YAPILDI

Çok sayıda Türkiye kökenli emekçinin de çalıştığı Alman Postası (Deutsche Post AG-DP AG) ve bünyesindeki kargo şirketi DHL’deki toplam 160 bin emekçiyi temsil eden Ver.di sendikasının dünkü greve ilişkin çağrısı, Almancanın yan ısıra Türkçe de yapıldı. “İşverenden teklif gelmedi. Greve gitmemiz gerekiyor” başlığıyla yapılan Türkçe açıklamada, grevin gerekçeleri şöyle dile getiriliyor: “Deutsche Post AG ile ikinci tur müzakerelerde daha fazla ilerleme kaydedemedik. Talebimizi güçlü şekilde dile getirdik ve gerekçelendirdik. Argümanlarımız dikkate alınmadı ve kabul edilmedi. İşveren bir teklif sunmadı. Ancak talebimiz gerekli, adil ve uygulanabilir olmaya devam ediyor. İşverene göre talep ettiğimiz rakam çok yüksekmiş. Ayrıca işveren, imzalanacak sözleşmenin geçerlilik süresinin daha uzun olmasında ısrarlı. Bir sonraki müzakere tarihi olan 8-9 Şubat 2023’te işverenden pazarlık edilebilir bir teklif bekliyoruz. Enflasyon farkı verilmiyor! Deutsche Post yönetimi, sağlam temellere dayanan taleplerimize yanıt vermedi. Müzakere turunda yaptığı açıklamalarla işveren tavrını net bir şekilde dile getirdi: Deutsche Post AG, çalışanları için enflasyon farkını telafi etmeye bile hazır değil. Postanedeki çalışanların, enflasyon nedeniyle ücretlerinde gerçek bir kayıp yaşamasını kabul etmelerini istiyorlar. Deutsche Post AG’ye göre, satın alma gücünü muhafaza etmek için yeterli para yok. Geçen yıl 8 milyar Euro’nun üzerinde kâr eden bir şirketin güya yeterli parası yokmuş! Bu inandırıcı değil! Şirketler grubunun ticari durumu harika gidiyor. Talep ettiğimiz para kasalarında var! Post & Parcel Almanya Bölümü de mali açıdan çok iyi bir durumda. Baskıyı artırıyoruz! Grev yapmamız zorunlu oldu. İlk grevler şimdiden başladı. Talebimizin neden gerekli, adil ve uygulanabilir olduğunu müzakere heyetimiz gerekçelendirmiştir. İşveren gerçekleri kabul etmek istemiyor, bu yüzden onlara baskı yapmalıyız. Artık bu işin çözümü siz ve iş arkadaşlarınıza kaldı. Ver.di sendikası şirketinizde grev çağrısı yaparsa, greve gidin! İşveren ancak bu şekilde, taleplerimizi reddetmesinin sonuçları olduğunu anlayacaktır. İş arkadaşlarınızı greve gitmeye ikna edin! Çünkü kapının önünde duran ve greve katılan her çalışan talebimizi güçlendirecektir.”

6 BİN KİŞİ KATILDI

Dünkü tam günlük greve, geçen haftaki uyarı grevinde olduğu gibi ‘Deutsche Post’ bünyesindeki tüm paket, kargo ve mektup dağıtım merkezlerde çalışan, sendika üyesi olan ve olmayan 6 bin kişinin katıldığı öğrenildi. Sendikadan bugün yapılan açıklamada tüm işyerlerinde değil de, önceden belirlenmiş çeşitli yerlerde greve devam edileceği duyuruldu. Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL’i de bünyesine aldıktan sonra ‘Deutsche Post DHL Group’ adını alan şirketin tüm dünyadaki çalışanlarının sayısı 2021 itibarıyla 592 bini, cirosu da 82 milyar Euro’yu aşıyor.