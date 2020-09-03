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Aktüel Almanya’da Berlin eyaletinde kadın savcı adaylarının mahkemede başörtüsü takmasına izin verildi
Aktüel

Almanya’da Berlin eyaletinde kadın savcı adaylarının mahkemede başörtüsü takmasına izin verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:08:32 -
Almanya’da Berlin eyaletinde kadın savcı adaylarının mahkemede başörtüsü takmasına izin verildi

BERLİN (AA) - Almanya’da Berlin eyaleti Adalet Bakanı Dirk Behrendt'in, eyaletteki kadın savcı adaylarının staj yaptıkları sırada mahkemede başörtüsü takmasına izin verdiği bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Berlin Eyalet Meclisinin Adalet Komisyonunda, çalışmak isteyen ancak eyalet yönetimi tarafından işe alınmayan bir başörtülü öğretmenin ayrımcılığa uğradığına ilişkin Federal İş Mahkemesinin geçen hafta verdiği karar ele alındı.

Burada söz konusu kararı değerlendiren Yeşiller Partili Berlin eyaleti Adalet Bakanı Behrendt, başörtülü savcı adaylarının da gelecekte staj sırasında mahkemede yer alabileceğini ve iddianameyi okuyabileceğini açıkladı.

Behrendt, başörtülü stajyerlerin yanında kendilerine eğitim veren bir savcının refakat etmesi şartının getirildiğini ifade ederek, böylelikle mahkeme sırasında başörtüsü takan savcı adayının meslek eğitimi aldığının anlaşılacağını kaydetti.

Öte yandan stajyerlere mahkemede başörtüsü takmalarına izin verilmesi, Berlin eyalet hükümeti içinde ve muhalefet tarafından eleştirildi.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Sven Kohlmeier, koalisyon içinde bulunan partilerin ortak bir çizgide anlaşmaları gerektiğini belirterek, "Dirk Behrendt’in tek başına hareket etmesi inanılmaz." dedi.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Sven Rissmann da, bu uygulamaya tamamen karşı olduğunu ifade ederek, polis, savcı ve hakimlerin görev başında başörtüsü takmalarına izin vermek için siyasi ve toplumsal çoğunluk bulunmadığını savundu.

Federal İş Mahkemesi geçen hafta görülen temyiz davasında, başörtüsü taktığı gerekçesiyle Berlin'deki bir okulda çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmederek, bir alt mahkeme olan Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin Berlin eyaletinin öğretmene tazminat ödemesine ilişkin kararı onamıştı.

Berlin eyaletinde halihazırda yürürlükte olan ve okullarda, polis teşkilatında ve adli mercilerde dini sembol ve kıyafetler giyilmesini yasaklayan Tarafsızlık Yasası'ndan dolayı bu alanlarda başörtülü Müslüman kadınların çalışmasına izin verilmiyor.

Ancak geçmişte söz konusu alanlarda çalışmak isteyen bazı başörtülü kadınlar, Tarafsızlık Yasası'ndan dolayı ayrımcılığa uğradıklarını belirterek dava açmış, mahkemeler de birçok davada başörtülü kadınların lehine karar vermişti.

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